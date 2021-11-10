У білій блузці та сарафані: принцеса Беатріс із чоловіком відвідала урочисту вечерю

Принцеса Беатріс досить часто з'являється на публіці під час своєї декретної відпустки.

Учора, 9 листопада, Беатріс разом із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці відвідали вечерю, влаштовану Габріелою Пікок, щоб відсвяткувати випуск її книжки "2 тижні, щоб почуватися чудово" у клубі Pavilion у Лондоні.

Принцеса Беатріс з чоловіком Едоардо / Getty Images

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33-річна принцеса була одягнена в молочно-білу блузку та чорний сарафан під який підібрала чорні щільні колготи та замшеві туфлі на стійких підборах із двома застібками навколо щиколотки. На грудях у Беатріс була пришпилена брошка у вигляді червоного маку — символ, який члени британської королівської родини одягають, щоб вшанувати пам'ять військових, які загинули в роки Першої світової війни та інших конфліктів за участю Великої Британії.

На обличчі був легкий макіяж, а волосся принцеса заколола шпилькою ззаду. В руці Беатріс тримала маленький клатч-конверт. Її чоловік Едоардо був у костюмі та білій сорочці.

Принцеса Беатріс / Getty Images

Нагадаємо, у вересні 2021 року Беатріс та Едоардо вперше стали батьками. У них народилася дочка Сієнна.

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