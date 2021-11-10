У білій блузці та сарафані: принцеса Беатріс із чоловіком відвідала урочисту вечерю

Принцеса Беатріс досить часто з'являється на публіці під час своєї декретної відпустки.
Учора, 9 листопада, Беатріс разом із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці відвідали вечерю, влаштовану Габріелою Пікок, щоб відсвяткувати випуск її книжки "2 тижні, щоб почуватися чудово" у клубі Pavilion у Лондоні.
33-річна принцеса була одягнена в молочно-білу блузку та чорний сарафан під який підібрала чорні щільні колготи та замшеві туфлі на стійких підборах із двома застібками навколо щиколотки. На грудях у Беатріс була пришпилена брошка у вигляді червоного маку — символ, який члени британської королівської родини одягають, щоб вшанувати пам'ять військових, які загинули в роки Першої світової війни та інших конфліктів за участю Великої Британії.
На обличчі був легкий макіяж, а волосся принцеса заколола шпилькою ззаду. В руці Беатріс тримала маленький клатч-конверт. Її чоловік Едоардо був у костюмі та білій сорочці.
Нагадаємо, у вересні 2021 року Беатріс та Едоардо вперше стали батьками. У них народилася дочка Сієнна.
Читайте також:
- Чоловік принцеси Беатріс показав фотографії з подорожі до Греції
- Перший вихід після пологів: принцеса Беатріс із чоловіком відвідала захід
- Підкреслила декольте: принцеса Беатріс у сукні Gucci з'явилася на королівському весіллі друзів