У білій блузці та шкіряному костюмі: ефектний вихід королеви Летиції

Король Філіп VI та королева Летиція сьогодні третій день перебувають з візитом у Німеччині.

Королівське подружжя Іспанії відвідало 19 жовтня Франкфуртський міжнародний книжковий ярмарок у Франкфурті-на-Майні.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Летиція сьогодні була одягнена в білу блузку, червоний короткий шкіряний жакет і шкіряну спідницю міді, а до образу підібрала туфлі-човники в тон і клатч. У Летиції було красиво укладене волосся локонами, вона зробила класичний макіяж і одягла золоті сережки-пусети.

Король Філіп VI був у синьому костюмі, білій сорочці та в червоній краватці в білу цятку, яку дуже вдало підібрав до тону аутфіту його дружини.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, король та королева Іспанії здійснюють державний візит до Німеччини від 17 до 19 жовтня. Окрім зустрічі з урядовими та інституційними лідерами у столиці, Їхні Величності також вирушили до Франкфурта, щоб взяти участь у відкритті Франкфуртського книжкового ярмарку, на якому Іспанія є офіційною державою-гостем, а також відвідати Європейський центральний банк.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Associated Press

У день відкриття ярмарку королева Летиція приїхала у молочній блузці та спідниці-олівці.

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