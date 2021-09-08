У білій блузці та штанах з ґудзиками: елегантна королева Летиція приїхала до школи

У білій блузці та штанах з ґудзиками: елегантна королева Летиція приїхала до школи

Іспанська королева Летиція продовжує інспекцію шкіл.

Королева була присутня на відкритті Шкільного курсу 21-22 в школі CEIP Odon de Buen в Суеро. Її Величність охоче поспілкувалася зі школярами та вчителями, а також вітала публіку, що зібралася.

Королева Летиція / Getty Images

Нас тішить сьогоднішній образ дружини короля Філіпа VI. За попереднім її виходом було помітно, що за літо Летиція досить схудла. Сукняі з дуже відкритими декольте сидять на Її Величності зараз не найкраще. А ось темно-сині штани з високою посадкою і ґудзиками з боків в поєднанні з білою блузкою з розрізами на плечах мають чудовий вигляд.

Королева Летиція / Getty Images

Зручні сині еспадрильї на платформі і зав'язках чудово доповнюють королівський аутфіт. А скромні прикраси: сережки-кільця у вухах і каблучка від Karen Hallam в образі дуже гармонійні. Традиційно Летиція не змінює правил і носить захисну маску перебуваючи в натовпі людей.

Королева Летиція / Getty Images

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