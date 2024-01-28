У білій блузці та твідовому жакеті: королева Сільвія на поминальній службі по жертвам Голокосту

Король Карл Густав та королева Сільвія були присутні 27 січня на поминальній службі за жертвами Голокосту у Великій синагозі Стокгольма.

Королева Сільвія / Фото: Getty Images

Цього дня королева була одягнена в білу блузку з бантом на шиї, сірому жакеті з твіду та з торочкою і чорній прямій спідниці до колін. Вона одягла чорні напівпрозорі колготи та чорні короткі черевики на невисоких підборах. У руках Її Величності була невелика сумка на короткій ручці.

Сільвія мала лаконічне укладання і легкий денний макіяж. З прикрас вона одягла золоті сережки у вуха та кілька браслетів на зап'ястя. А також несла букет квітів.

Король Карл Густав одягнув цього дня класичний синій костюм, білу сорочку та краватку в принт. А взутий був у ідеально начищені чорні туфлі.

Королева Сільвія та король Карл Густав / Фото: Getty Images

До речі, королева обожнює костюми з твіду і часто з'являється на публіці саме в таких. Нещодавно палац ділився новим фото королеви та короля, зробленому у вітальні королівського замку на старовинному дивані.

Кронпринцеса Вікторія та принц Даніель також відвідали меморіальну церемонію, організовану Форумом живої історії.

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