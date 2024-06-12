У білій блузці та у сережках-блискавках: новий вихід королеви Летиції

Королева Летиція, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, сповнена сил виконувати свої королівські обов'язки.

Сьогодні дружина монарха відвідала традиційну студентську резиденцію Residencia de Estudiantes у Мадриді. Летиція відвідує цей знаменитий заклад щороку.

Для нового виходу королева обрала повністю білий аутфіт. На ній була біла блуза з об'ємними рукавами з гумкою на талії та манжетах від іспанського бренду Uterqüe, яку вона поєднувала з прямими білими штанями та новими білими кросівками. Цього разу Летиція взула білі кросівки із зеленою деталлю на п'яті від Ohne Project, вартістю 159 євро.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Волосся Летиції було розпущене, вона зробила легкий макіяж та доповнила лук золотими сережками у вигляді блискавки з 18-каратного рожевого золота та прикрашених 12 чорними діамантами від Barbara Goenaga вартістю 550 євро. Королева мала чудовий вигляд.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, вчора Її Величність з'явилася у банківському навчальному центрі El Solaruco Santander у Мадриді, де продемонструвала образ у ліловому штанному костюмі та в улюблених кедах. Також з'явилася інформація про те, що на Летицію таки чекає операція через проблеми з ногою.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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