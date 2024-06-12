У білій блузці та у сережках-блискавках: новий вихід королеви Летиції

Королева Летиція, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, сповнена сил виконувати свої королівські обов'язки.
Сьогодні дружина монарха відвідала традиційну студентську резиденцію Residencia de Estudiantes у Мадриді. Летиція відвідує цей знаменитий заклад щороку.
Для нового виходу королева обрала повністю білий аутфіт. На ній була біла блуза з об'ємними рукавами з гумкою на талії та манжетах від іспанського бренду Uterqüe, яку вона поєднувала з прямими білими штанями та новими білими кросівками. Цього разу Летиція взула білі кросівки із зеленою деталлю на п'яті від Ohne Project, вартістю 159 євро.
Волосся Летиції було розпущене, вона зробила легкий макіяж та доповнила лук золотими сережками у вигляді блискавки з 18-каратного рожевого золота та прикрашених 12 чорними діамантами від Barbara Goenaga вартістю 550 євро. Королева мала чудовий вигляд.
Нагадаємо, вчора Її Величність з'явилася у банківському навчальному центрі El Solaruco Santander у Мадриді, де продемонструвала образ у ліловому штанному костюмі та в улюблених кедах. Також з'явилася інформація про те, що на Летицію таки чекає операція через проблеми з ногою.
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