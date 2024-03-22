У білій блузці та з яскравим клатчем під пахвою: королева Мері з чоловіком сходила на виставку

Королівське подружжя було присутнім на прийомі в музеї Амалієнборга, де відкрилася виставка "Фредерік X: Король завтрашнього дня". Виставка проливає світло на події, які сформували короля як особистість та в його ролі нового монарха Данії.

Король Фредерік X та королева Мері / Фото: Getty Images

Король Фредерік приїхав на виставку у темно-синьому костюмі, блакитній сорочці та із синьою краваткою у блакитну смужку. Його супроводжувала дружина королева Мері, одягнена у темно-синє пальто з вишивкою, білу блузку та чорні штани. Під пахвою у Мері був різнобарвний клатч зі шкіри. Образ Її Величність доповнила золотими сережками з перлами, своєю заручальною каблучкою, зробила хвилясте укладання і макіяж і манікюр у світлому відтінку.

Королева Мері / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше король і королева відвідали вечерю Державної ради у палаці Фрідріха VIII в Амалієнборгу.

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