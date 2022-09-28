У білій блузці та жакеті: Аліна Кабаєва вперше з'явилася на публіці після аборту

Чи була Аліна вагітна, чи від Путіна, чи це взагалі просто плітки, точно не знає ніхто. Невідомо, чи пані Кабаєва робила аборт, про який у пресі так багато писали. Але навіть якщо це й так, ексгімнастка витримала тривалу паузу, перш ніж з'явитися на публіці.

Днями Кабаєва відвідала турнір "Асоціації спортивних клубів Росії" у Підмосков'ї, куди з'їхалися юні спортсменки. І виступила перед публікою, що зібралася.

Аліна Кабаєва, фото: скрін з відео

Взявши до рук мікрофон Аліна з усмішкою на обличчі говорила юним талантам про те, що зараз у спорті непростий час, що збірну РФ не пустили на Чемпіонат світу (без подробиць з якоїсь причини, звісно), але запропонувала не засмучуватися. А щоб краще виходило не сумувати, переможниці цього турніру отримали від фонду Кабаєвої грошові призи.

Перед спортсменками Аліна Кабаєва сяяла в чорному жакеті, під яким була біла блузка в цятку з краваткою. Волосся розпустила, зробила макіяж зі стрілками на повіках і матовою ліловою помадою на губах. З прикрас одягла сережки-кліпси і на пальці у неї блищала обручка.

Аліна Кабаєва, фото: скрін з відео

Треба віддати їй належне, Кабаєва має гарний вигляд і аж ніяк не схожа на жінку, яка недавно пережила аборт.

Аліна Кабаєва, фото: скрін з відео

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