У білій блузці з рюшами на комірі: прессекретарка Байдена у романтичному образі прийшла на роботу

Карін Жан-П’єр одягла на роботу гарну блузку.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр з'явилася на черговому брифінгу у Вашингтоні у романтичному образі.
Вона була одягнена у білу блузку з рюшами на широкому комірі, коричнево-чорними ґудзиками і рукавами-ліхтариками.
Аутфіт Карін доповнила об'ємним укладанням із локонами, макіяжем із димчато-персиковими тінями і рожевою помадою, золотими сережками-кільцями з камінням та браслетом із ніжно-рожевими намистинами.
Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр вийшла до журналістів у блузці ананасового кольору під горло, зі зборками і довгими рукавами. Верх вона скомбінувала з чорним низом.
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