У білій блузці з рюшами на комірі: прессекретарка Байдена у романтичному образі прийшла на роботу

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр з'явилася на черговому брифінгу у Вашингтоні у романтичному образі.

Вона була одягнена у білу блузку з рюшами на широкому комірі, коричнево-чорними ґудзиками і рукавами-ліхтариками.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Аутфіт Карін доповнила об'ємним укладанням із локонами, макіяжем із димчато-персиковими тінями і рожевою помадою, золотими сережками-кільцями з камінням та браслетом із ніжно-рожевими намистинами.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр вийшла до журналістів у блузці ананасового кольору під горло, зі зборками і довгими рукавами. Верх вона скомбінувала з чорним низом.

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