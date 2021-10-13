У білій блузі і кюлотах: стильна королева Максима приїхала до школи

У білій блузі і кюлотах: стильна королева Максима приїхала до школи

Королева Нідерландів сьогодні знову на роботі.

Максима відвідала школу імені королеви Беатрікс (матері її чоловіка короля Віллема-Олександра), щоб виступити з ініціативою "Музика в класі".

Королева-консорт, як завжди, з усмішкою на обличчі вітала дітей. Одягнена Максима була в білу блузу і широкі темно-сині штани-кюлоти з широким чорним поясом на талії. Під пахвою у королеви був невеликий клатч, а взута вона була в шкіряні туфлі-човники на підборах.

Королева Максима / Getty Images

У Максими був легкий макіяж і світлий манікюр. Волосся вона розпустила, а з прикрас одягла кілька каблучок на пальці, а також одягла кілька браслетів на зап'ясті.

Королева Максима / Getty Images

Образ королеви вийшов стильним, але не таким яскравим, як зазвичай. Раніше вона відвідувала виставку мексиканської художниці Фріди Кало в музеї Дрентс в Ассені, куди приїхала в рожевій обтислій блузі з рукавами три чверті і сміливим вирізом на спині і в об'ємній білій спідниці з великим принтом у вигляді квітів. Її аутфіт доповнювали рожеві туфлі-човники на підборах з прозорими вставками, маленький білий клатч і рожеві рукавички, які Максима тримала в руках.

Королева Максима / Getty Images

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