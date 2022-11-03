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У білій блузі та чорному сарафані: королева Камілла зустрілася з поетом

Автор
Євгенія БобрикЄвгенія Бобрик
Дата публікації
Перегляди
508
Час на прочитання
1 хв
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У білій блузі та чорному сарафані: королева Камілла зустрілася з поетом

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Цього року дитячим лауреатом у Британії став поет та автор книг для дітей Джозеф Коельо.

Королева-консорт Камілла прийняла сьогодні, 3 листопада, у Букінгемському палаці поета та літератора, автора дитячих книг Джозефа Коельйо.

Джозеф Коельо став новим лауреатом премії Waterstones Children's 2022-2024, він присвятив свою кар'єру тому, щоб зробити поезію доступною для всіх, зосередивши увагу на дітях та молоді.

На честь перемоги Джозеф написав вірш.

На аудієнції королева Камілла мала дуже елегантний вигляд. Вона одягла чорний сарафан і білу блузу з пишними рукавами, схопленими гумками на зап'ястях та плечах.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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