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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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163
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У білій блузі та джинсах-кльош: принцеса Інгрід Олександра відвідала фестиваль

Норвезька принцеса Інгрід Олександра відвідала фестиваль в Осло.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Інгрід Олександра

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Майбутню королеву Норвегії зазнімкували на фестивалі Miniøya у Тойєнпаркені. Фестиваль об’єднує сім’ї для культурної програми, що включає музику, театр, літературу та інші заходи.

Інгрід Олександра була зазнімкована в компанії двох маленьких дівчаток. Вона була у білій блузі, широких джинсах-кльош та білих кросівках. Її волосся було зібране в низький хвіст, а на щоці був малюнок фарбами.

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що принцеса незабаром переїжджає з Норвегії. У серпні вона має переїхати до Австралії, де вона навчатиметься три роки.

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