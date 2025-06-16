У білій блузі та джинсах-кльош: принцеса Інгрід Олександра відвідала фестиваль

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

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Майбутню королеву Норвегії зазнімкували на фестивалі Miniøya у Тойєнпаркені. Фестиваль об’єднує сім’ї для культурної програми, що включає музику, театр, літературу та інші заходи.

Інгрід Олександра була зазнімкована в компанії двох маленьких дівчаток. Вона була у білій блузі, широких джинсах-кльош та білих кросівках. Її волосся було зібране в низький хвіст, а на щоці був малюнок фарбами.

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що принцеса незабаром переїжджає з Норвегії. У серпні вона має переїхати до Австралії, де вона навчатиметься три роки.

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