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У білій блузці та червоних штанях: бельгійська принцеса Елеонора сходила на баскетбол
Молодша дочка короля Бельгії Філіпа та королеви Матильди — принцеса Елеонора — сходила на баскетбольний матч.
Принцесу було зазнімковано перед баскетбольним матчем між збірними Іспанії та Бельгії «Бельгійські кішки» у неділю 29 червня 2025 року у Піреї, Греція, у фіналі жіночого чемпіонату Європи з баскетболу.
17-річна дівчина була одягнена у білу блузку з V-подібним вирізом на декольте та червоні штани зі стрілками. На плечі мала маленьку червону сумку на короткій ручці. Дівчина розпустила своє світле довге волосся, на шиї у неї був золотий ланцюжок із круглим медальйоном, а у вухах квіткові золоті сережки.
Це один із перших сольних виходів принцеси Елеонори бельгійської.
Раніше у червні вона відвідувала разом із матір’ю королевою Матильдою заключний вечір 21-го конкурсу піаністів імені королеви Єлизавети, який відбувся у Брюссельському центрі образотворчих мистецтв.