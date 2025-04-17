У білій блузці та картатому костюмі: радісна королева Маргрете II вітала публіку біля палацу

Королева Маргрете II / © Getty Images

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Після урочистостей, присвячених ювілею королеви, Маргрете II вийшла до натовпу доброзичливців у замку Фреденсборг, щоб привітати та подякувати їм. Маргрете була у білій блузці, картатому жакеті та спідниці довжини міді. Її волосся було зібране в низьку зачіску, у вухах виблискували великі золоті сережки, на жакеті було прикріплено кілька брошів, а на пальці виблискувала її заручальна каблучка з великим діамантом, яке королева носить навіть після смерті свого чоловіка принца Генріка (він помер 2018 року).

Також у королеви був червоний манікюр та яскраво-рожева помада на губах. Поруч із нею стояв собака породи такса.

Королева Маргрете II / © Getty Images

Пізніше в палаці до королеви Маргрети II приєдналися її численні родичі — невістка королева Мері, онуки — принцеса Ізабелла (на честь якої зараз у Данії відбуваються святкування), принц Крістіан (майбутній король Данії), молодша онука принцеса Жозефіна. А також сестри королеви та її син — король Фредерік X на користь якого минулого року Маргрете II зреклася данського престолу.

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Нагадаємо, вчора ми показували який портрет представив палац на честь дня народження Маргрете II.

Королева Маргрете II із сім’єю / © Getty Images