У білій блузці та квітковій спідниці H&M: королева Мері продемонструвала яскравий лук
Королева Мері була присутня на вечері, організованій у межах проєкту Global Fashion Agenda у Державному музеї мистецтв у Копенгагені.
Її Величність з'явилася на заході у білій блузці на затин від Jesper Høvring, жакардовій спідниці з візерунком з колекції H&M, в руках вона несла зелену сумку від Nina Ricci та взула туфлі-човники Jimmy Choo.
Королева зробила виразний макіяж очей, уклала волосся красивими хвилями, одягла сережки-висячки з діамантами від Bruun Rasmussen, мала кілька золотих браслетів на зап'ястях і зробила світлий манікюр.
Раніше цього тижня, нагадаємо, королева Мері разом із чоловіком королем Філіпом прибули до їхньої літньої резиденції замку Фреденсборг — там Їхні Величності зазвичай проводять літній період часу, хоча й продовжують працювати.