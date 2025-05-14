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У білій блузці та штанях із золотими ґудзиками: королева Летиція приїхала до Мурсії
Королева Іспанії сьогодні з’явилася на новому робочому заході в Мурсії.
Її Величність брала участь у Дні збору коштів Червоного Хреста «Dia Mundial de la Cruz Roja y Media Luna Roja» у театрі Romea.
Летиція з’явилася на публіці у темно-синіх матроських штанях із золотими металевими ґудзиками по обидва боки стегон від бренду Sezane, які доповнила білою блузкою з довгими рукавами та гарним круглим вирізом на горловині та взула шкіряні туфлі на стійких підборах.
У королеви у вухах були золоті сережки-кільця невеликого розміру, вона зробила легкий макіяж у бежевих відтінках і розпустила довге волосся.
Нагадаємо, днем раніше королева Летиція брала участь у робочій зустрічі у палаці Сарсуела в Мадриді. Там Її Величність з’явилася в елегантному лляному костюмі світлого відтінку та туфлях-човниках.