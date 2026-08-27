У білій блузці та синій спідниці: елегатна королева Мері відвідала робочий захід

Королева Мері

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Кілька років тому спільно з Фондом народонаселення ООН (ФОН ООН), Фондом материнства та Міністерством закордонних справ було запущено ініціативу, спрямовану на підвищення якості допомоги, яку надають акушерки та медичні працівники, для зниження материнської смертності.

Королева від початку була покровителькою цієї ініціативи. Результатом стала "Ініціатива 10 мільйонів безпечних пологів", яку королева запустила минулого року в Нігерії. Ініціатива заснована на конкретній та амбітній меті — забезпечити до 10 мільйонів жінок доступ до безпечних пологів до кінця 2030 року в країнах Африки на південь від Сахари, і підтримується урядом Данії та Фондом Гейтса.

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Королева приїхала на захід у білій блузці з коміром-стійкою та потайною застібкою, з короткими рукавами-ліхтариками та у плісованій спідниці міді із бавовняної суміші джинсового синього кольору від бренду Paul Smith.

Королева Мері

Вона доповнила образ етнічним поясом із жакардовим принтом у коричневих, помаранчевих та жовтих тонах та круглою пряжкою у вигляді сонця. Взута Мері була в коричневі босоніжки на підборах, а в руках тримала зелену плетену сумку великого розміру Bottega Veneta Hobo, а на обличчі великі зелені сонцезахисні окуляри.

Королева Мері

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