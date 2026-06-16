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У білій блузці з чорним бантом: Олена Зеленська онлайн взяла участь у заході
Перша леді України в образі у класичних кольорах виступила на заході через відеозв’язок.
Олена Зеленська взяла участь у заході на підтримку жінок в Україні та їхнього лідерства, який організувала Велика Британія за участю Канади та Австралії.
Перша леді розповіла історії українських жінок, які загинули чи постраждали внаслідок російських ударів по Україні. Вона зазначила, що внаслідок російської агресії в Україні загинуло понад 5 тисяч жінок і дівчат, більш ніж 14 тисяч поранені. Зеленська також наголосила, що один із пріоритетів України — реалізація закону про соціальний і правовий статус для постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного зі збройною агресією РФ, та невідкладні проміжні репарації.
Під час відеозвязку дружина президента постала у білій блузці з контрастною чорною облямівкою на комірі і манжетах, а також з чорним бантом на шиї. У неї було укладання з мʼякими локонами і боковим проділом, макіяж у ніжних відтінках й елегантні золоті сережки у вухах.
Нагадаємо, Олена Зеленська у костюмі кольору марсала і з цікавою брошкою постала на відкритті українськомовного аудіогіда в Естонії.