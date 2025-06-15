У білій формі і з пучком на голові: принцеса Леонор вирушила в нове плавання

Принцеса Леонор / © Getty Images

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Дочка королеви Летиції та короля Філіпа VI була зазнімкована під час посадки на фрегат «Blas de Lezo», 14 червня 2025 року в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія, Гран-Канарія.

Минулого понеділка Леонор повернулася із п’ятимісячного плавання на судні Juan Sebastian de Elcano. Після цього періоду навчання вона мала кілька вихідних днів, перш ніж вона знову піднялася на борт фрегата «Blas de Lezo», одного з найсучасніших зенітних фрегатів армії, на якому принцеса Астурійська проведе майже місяць на цьому новому етапі своєї військової підготовки.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Цього урочистого дня принцесу не супроводжували батьки. Леонор була одягнена в білу військову форму, а її волосся було зібране в низький тугий пучок.

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Принцеса Леонор / © Getty Images

У Instagram іспанської королівської родини опублікували відео з заходу, як принцеса вирушила на борт фрегата «Blas de Lezo», де продовжить військову, морську та військово-морську підготовку.