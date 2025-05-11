У білій формі та з усмішкою: принцеса Леонор на борту корабля в Колумбії

Принцеса Леонор / © Getty Images

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Лише нещодавно ми спостерігали за теплою зустріччю принцеси Леонор з її матір’ю королевою Летицією, яка приїжджала до Панами, щоб уперше за більш ніж п’ять місяців побачитися з дочкою.

Спадкова принцеса вирушила в морське плавання зі своїми однокурсниками по Військово-морській школі, в якій проходить другий етап навчання у межах своєї військової підготовки, яку їй слід пройти як майбутній королеві.

Принцеса Леонор у Колумбії / © Getty Images

На нових знімках Леонор та її однокурсники-гардемарини віддають честь з борту навчального корабля ВМС Іспанії Хуан Себастьян де Елькано в Картагені, в Колумбії. Принцеса одягнена в білу військову форму, її волосся зібране в низький тугий пучок, а на зап’ясті годинник. Леонор широко усміхається.

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Принцеса Леонор у Колумбії / © Getty Images

Нагадаємо, на початку січня старша дочка королеви Летиції та короля Філіпа VI приєдналася до навчального судна Juan Sebastián de Elcano та вирушила до круїзу. Її батьки король Філіп VI та королева Летиція провели свою 19-річну доньку у шестимісячне плавання.