У білій футболці, джинсах та кросівках: королева Летиція в Парижі

Королева Летиція прибула днями до Парижа з благородною метою підтримати іспанських спортсменів на Паралімпійських іграх.

У Instagram королівської родини Іспанії опублікували ще кілька фото та відео з візиту Її Величності до столиці Франції.

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Летиція відвідала кілька змагань, перш ніж вирушила до Паралімпійського села, щоб привітати волонтерів, працівників та спортсменів паралімпійської збірної Іспанії, які роблять велику роботу на цих Іграх.

Вона була одягнена у білу футболку збірної та джинси з високою талією, а взута у білі кросівки із сірими вставками. Волосся її було розпущене, на обличчі класичний денний макіяж. Летиція була дуже уважною до всіх спортсменів, багатьох обіймала, з багатьма фотографувалася та підтримувала.

Нагадаємо, минулого місяця Летиція та двоє її дочок – принцеса Леонор та інфанта Софія були присутні на Олімпійських іграх, які також проходили у Парижі.

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Принцеса Леонор, зазначимо, нещодавно розпочала новий етап свого військового навчання.

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