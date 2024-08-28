У білій футболці, кросівках і перлинному намисті: Олена Зеленська побувала у дитячому таборі на Закарпатті

Олена Зеленська разом із командою своєї Фундації у межах робочого візиту на Закарпаття відвідала кемп психосоціальної підтримки дітей. Його організував благодійний фонд "Голоси дітей", а профінансувала Фундація першої леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

У таборі відпочили діти з прифронтових і деокупованих територій, які внаслідок війни втратили батьків, а також діти військових.

"Діти, які особисто знають, що таке війна, не повинні залишатися наодинці зі своїм досвідом і переживаннями. Сьогодні ми на власні очі побачили, як команда кемпу підтримує дітей психологічно, а також розвиває творчі, спортивні та інтелектуальні таланти кожного. І найголовніше, що це допомагає їм переключитися та віднайти в собі сили", – зазначила дружина президента.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Світлини вона опублікувала в Instagram.Там Зеленська постала у комфортному луку. Вона поєднала базову білу футболку з чорними широкими штанями зі шкіряним поясом і білими кросівками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

У першої леді була нова зачіска з прикореневим об'ємом і плетінням ззаду. У вухах у неї були лаконічні золоті сережки-кільця, а на шиї – перлинне намисто із золотою підвіскою.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська вийшла на сцену урочистої церемонії у туристичному взутті.

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