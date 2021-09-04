У білій футболці та кюлотах: Олена Зеленська відвідала музей

Перша леді України ініціювала підписання меморандуму про роботу над українськомовними аудіогідами у музеях США.

Олена Зеленська у межах візиту свого чоловіка - президента України Володимира Зеленського - до США ініціювала підписання меморандуму про роботу над двома українськомовними аудіогідами з музейним комплексом "Музей образотворчого мистецтва Сан-Франциско".

Тож до кінця 2021 року у залах Музею де Янга та Музею Почесного легіону, які входять до комплексу, можна буде послухати екскурсії українською мовою.

Фото із підписання меморандуму Зеленська опублікувала в Instagram.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

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"Музей де Янга (De Young) розповідає про твори сучасного мистецтва, текстиль, костюми, експонати з Північної та Південної Америки, Тихоокеанського регіону й Африки XVII-XXI століть, а Музей Почесного легіону (Legion of Honor) – про історичну та політичну еволюцію мистецтва за останні кілька тисяч років.

Сподіваюся, що вже в кінці цього року в залах музеїв українці зможуть почути рідну мову. Налагодження зв’язків між двома країнами завдяки культурі – хороший знак, що свідчить про сталість такого контакту", - написала перша леді.

Там пані Зеленська продемонструвала стильний образ у класичних кольорах. На ній був чорний костюм, який складався із жакета та кюлотів, а також біла футболка. Вбрання вона доповнила лоферами в тон.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Волосся її було розпущене, а на обличчі був ніжний макіяж. У вухах були білі сережки-пусети, а до жакета Олена пришпилила брошку.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

До слова, у межах робочої поїздки до США перша леді відвідала Стенфордський університет. Там вона постала у стильному костюмі кольору хакі полинь, який складався із сорочки з накладними кишенями та прямих штанів зі стрілками. Талію вона підкреслила чорним поясом.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

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Стильні образи Олени Зеленської (21 фото)

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