У білій футболці та джинсах: королева Летиція в простому луку приїхала на зустріч з дочкою Леонор

Королева Летиція та принцеса Леонор / © Getty Images

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Навчальний корабель ВМС Іспанії «Хуан Себастьян де Елькано», на якому принцеса Леонор подорожує разом зі своїми одногрупниками з Військово-морського училища, де вона навчається, пришвартувався у круїзному терміналі Амадор у Панама-Сіті.

Це чергова зупинка судна та перша можливість батькам побачитися зі своїми дітьми. Королева Летиція скористалася моментом і приїхала побачитись із дочкою. Їхню теплу зустріч фотографи зняли на камери.

Принцеса Леонор і королева Летиція / © Getty Images

Королева була у білій футболці та білих джинсах, її волосся було розпущене, а на обличчі був легкий макіяж. Принцеса Леонор носила білу військову форму. З обидвох не сходила ксмішка. Захід співпав із Днем матері, який в Іспанії відзначали 4 травня.

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Принцеса Леонор і королева Летиція / © Getty Images

Пізніше на борту судна було організовано прийом, де королева Летиція сяяла в ефектному червоному комбінезоні від Mango і взута в туфлі на танкетці, а в руках тримала клатч-конверт.

Королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

Королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини