ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
1 хв

У білій футболці та джинсах: королева Летиція в простому луку приїхала на зустріч з дочкою Леонор

Королева Летиція приїхала до Панами, щоб зустрітися зі своєю дочкою принцесою Леонор, яка перебуває у морському круїзі з січня 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція та принцеса Леонор

Королева Летиція та принцеса Леонор / © Getty Images

Навчальний корабель ВМС Іспанії «Хуан Себастьян де Елькано», на якому принцеса Леонор подорожує разом зі своїми одногрупниками з Військово-морського училища, де вона навчається, пришвартувався у круїзному терміналі Амадор у Панама-Сіті.

Це чергова зупинка судна та перша можливість батькам побачитися зі своїми дітьми. Королева Летиція скористалася моментом і приїхала побачитись із дочкою. Їхню теплу зустріч фотографи зняли на камери.

Принцеса Леонор і королева Летиція / © Getty Images

Принцеса Леонор і королева Летиція / © Getty Images

Королева була у білій футболці та білих джинсах, її волосся було розпущене, а на обличчі був легкий макіяж. Принцеса Леонор носила білу військову форму. З обидвох не сходила ксмішка. Захід співпав із Днем матері, який в Іспанії відзначали 4 травня.

Принцеса Леонор і королева Летиція / © Getty Images

Принцеса Леонор і королева Летиція / © Getty Images

Пізніше на борту судна було організовано прийом, де королева Летиція сяяла в ефектному червоному комбінезоні від Mango і взута в туфлі на танкетці, а в руках тримала клатч-конверт.

Королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

Королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

Королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

Королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie