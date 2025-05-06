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У білій футболці та джинсах: королева Летиція в простому луку приїхала на зустріч з дочкою Леонор
Королева Летиція приїхала до Панами, щоб зустрітися зі своєю дочкою принцесою Леонор, яка перебуває у морському круїзі з січня 2025 року.
Навчальний корабель ВМС Іспанії «Хуан Себастьян де Елькано», на якому принцеса Леонор подорожує разом зі своїми одногрупниками з Військово-морського училища, де вона навчається, пришвартувався у круїзному терміналі Амадор у Панама-Сіті.
Це чергова зупинка судна та перша можливість батькам побачитися зі своїми дітьми. Королева Летиція скористалася моментом і приїхала побачитись із дочкою. Їхню теплу зустріч фотографи зняли на камери.
Королева була у білій футболці та білих джинсах, її волосся було розпущене, а на обличчі був легкий макіяж. Принцеса Леонор носила білу військову форму. З обидвох не сходила ксмішка. Захід співпав із Днем матері, який в Іспанії відзначали 4 травня.
Пізніше на борту судна було організовано прийом, де королева Летиція сяяла в ефектному червоному комбінезоні від Mango і взута в туфлі на танкетці, а в руках тримала клатч-конверт.