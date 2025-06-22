У білій футболці та окулярах від сонця: принцеса Інгрід Олександра з’явилася на заході з братом

Принцеса Інгрід Олександра та її брат Сверре Магнус / © Getty Images

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Майбутня королева Норвегії та її брат навчалися проводити серцево-легеневу реанімацію під час цього заходу. Навичка, яка необхідна всім людям. А також Їхні Високості вчилися керувати дроном.

Принцеса приїхала у білій футболці та синіх штанях, волосся зібрала у низький хвіст, одягла сережки-висячки у вуха і була у сонцезахисних окулярах у черепаховій оправі. Сверре був у сірій футболці та чорних штанях, а взутий у зручне взуття.

Принцеса Інгрід Олександра та її брат Сверре Магнус / © Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра та її брат Сверре Магнус / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно батько Інгрід Олександри і Сверре Магнуса — кронпринц Гокон — приїздив з візитом до України. Цей візит наголосив на рішучій та постійній підтримці Норвегії українського уряду та українського народу під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А його звітом королівська родина поділилася у своєму Instagram.

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