У білій футболці та простих джинсах: принцеса Марія-Олімпія сходила на теніс

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Марія-Олімпія сходила у вихідні на чоловічий півфінал у тринадцятий день Відкритого чемпіонату США з тенісу у Національному тенісному центрі імені Біллі Джин Кінг, у Нью-Йорку.

Принцеса обрала для світського виходу білу футболку з принтом та білі прямі джинси. Її коротке біляве волосся було розпущене, на обличчі були сонцезахисні окуляри, а також легкий макіяж із ніжно-рожевим блиском на губах. Нюдовий манікюр завершував образ дівчини.

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Минулого разу ми бачили принцесу Марію-Олімпію ще влітку на Паризькому тижні моди, коли дівчина відвідувала показ Giorgio Armani Privé Haute Couture осінь/зима 2025/2026 у французькій столиці.