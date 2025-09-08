ТСН у соціальних мережах

Суспільство
59
1 хв

У білій футболці та простих джинсах: принцеса Марія-Олімпія сходила на теніс

Грецька принцеса Марія Олімпія відвідала тенісний чемпіонат.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Марія-Олімпія

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Марія-Олімпія сходила у вихідні на чоловічий півфінал у тринадцятий день Відкритого чемпіонату США з тенісу у Національному тенісному центрі імені Біллі Джин Кінг, у Нью-Йорку.

Принцеса обрала для світського виходу білу футболку з принтом та білі прямі джинси. Її коротке біляве волосся було розпущене, на обличчі були сонцезахисні окуляри, а також легкий макіяж із ніжно-рожевим блиском на губах. Нюдовий манікюр завершував образ дівчини.

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Минулого разу ми бачили принцесу Марію-Олімпію ще влітку на Паризькому тижні моди, коли дівчина відвідувала показ Giorgio Armani Privé Haute Couture осінь/зима 2025/2026 у французькій столиці.

59
