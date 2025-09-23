ТСН у соціальних мережах

92
1 хв

У білій гіпюровій сукні та туфлях-човниках: королева Матильда приїхала до Нью-Йорка

Королева Бельгії зараз перебуває з візитом у Сполучених Штатах.

Ольга Кузьменко
Королева Матільда та Том Флетчер

Королева Матильда і Том Флетчер / © Getty Images

На фото королева Матильда позує з Томом Флетчером, заступником генерального секретаря з гуманітарних питань та координатором надзвичайної допомоги, в резиденції постійного представника Бельгії під час 80-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку.

Її Величність прибула на зустріч у білій сукні з бавовняного гіпюру Natan Couture з в’язаним гачком візерунком, підібравши до вбрання бежеву сумку Dior на короткій ручці та замшеві туфлі-човники на підборах. Королівський образ доповнювало кілька золотих браслетів і годинник на зап’ясті, великі золоті сережки з розсипом діамантів, а також її фірмове укладання та легкий макіяж на обличчі.

Королева Матильда і Том Флетчер / © Getty Images

Королева Матильда і Том Флетчер / © Getty Images

Тим часом у США зараз перебуває і королева Максима зі своєю старшою донькою принцесою Амалією. Вони в ділових образах відвідали Міжнародну фінансову корпорацію у Вашингтоні.

Королева Максима та принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Королева Максима та принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

92
