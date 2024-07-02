У білій квітковій сукні: красива королева Камілла організувала захід у Голірудському палаці

Король Чарльз і королева Камілла вирушили до Шотландії на Голірудський тиждень.
"Тиждень Голіруд" відомий у Шотландії як "Королівський тиждень", коли королівське подружжя приїжджає, щоб відзначити досягнення шотландської культури і людей, які зробили великий внесок у розвиток суспільства.
Зазвичай заходи відбуваються з кінця червня до початку липня, проте цей тиждень буде коротшим, ніж у попередні роки, і триватиме від 2 по 5 липня, оскільки через загальні вибори королівська родина відклала будь-які заходи, які можуть відвернути увагу від передвиборчої кампанії.
Королева Камілла влаштувала перше свято для тих, хто працює над просуванням шотландської грамотності, зокрема власників книгарень, авторів та представників Единбурзького міжнародного книжкового фестивалю та Шотландського книжкового фонду у палаці Голірудхаус в Единбурзі.
Queen Camilla є туристичною пригодою в Palace або Holyroodhouse в підтримці місцевих літературних подій, публікування речей і bookshops.— Emily Ferguson (@emsferg) July 2, 2024
Here's her chatting with author Sir Ian Rankin pic.twitter.com/8RrhpqQqon
76-річна королева з'явилася на заході у білій сукні у квітковий принт, доповнила образ перлинними сережками та своїми улюбленими підвісками на шиї, а також браслетом Van Cleef & Arpels. Також у Її Величності було фірмове укладання та макіяж на обличчі.
Завтра, 3 липня король Чарльз у супроводі принца Вільяма та герцогині Единбурзької відвідає службу в соборі Святого Джайлса, захід відбудеться на честь посвяти королеви та герцога Единбурзького до ордену Чертополоха.
Цього тижня король та королева також візьмуть участь у грандіозному святкуванні 900-річчя міста Единбурга.
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