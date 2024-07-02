У білій квітковій сукні: красива королева Камілла організувала захід у Голірудському палаці

Король Чарльз і королева Камілла вирушили до Шотландії на Голірудський тиждень.

"Тиждень Голіруд" відомий у Шотландії як "Королівський тиждень", коли королівське подружжя приїжджає, щоб відзначити досягнення шотландської культури і людей, які зробили великий внесок у розвиток суспільства.

Зазвичай заходи відбуваються з кінця червня до початку липня, проте цей тиждень буде коротшим, ніж у попередні роки, і триватиме від 2 по 5 липня, оскільки через загальні вибори королівська родина відклала будь-які заходи, які можуть відвернути увагу від передвиборчої кампанії.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева Камілла влаштувала перше свято для тих, хто працює над просуванням шотландської грамотності, зокрема власників книгарень, авторів та представників Единбурзького міжнародного книжкового фестивалю та Шотландського книжкового фонду у палаці Голірудхаус в Единбурзі.

Queen Camilla є туристичною пригодою в Palace або Holyroodhouse в підтримці місцевих літературних подій, публікування речей і bookshops.



Here's her chatting with author Sir Ian Rankin pic.twitter.com/8RrhpqQqon — Emily Ferguson (@emsferg) July 2, 2024

76-річна королева з'явилася на заході у білій сукні у квітковий принт, доповнила образ перлинними сережками та своїми улюбленими підвісками на шиї, а також браслетом Van Cleef & Arpels. Також у Її Величності було фірмове укладання та макіяж на обличчі.

Завтра, 3 липня король Чарльз у супроводі принца Вільяма та герцогині Единбурзької відвідає службу в соборі Святого Джайлса, захід відбудеться на честь посвяти королеви та герцога Единбурзького до ордену Чертополоха.

Цього тижня король та королева також візьмуть участь у грандіозному святкуванні 900-річчя міста Единбурга.

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