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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
171
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1 хв

У білій літній сукні та босоніжках на квадратних підборах: королева Летиція на книжковому ярмарку

Королева Летиція взяла сьогодні участь у відкритті Мадридського книжкового ярмарку у парку Ретіро у Мадриді.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція, фото: instagram.com/casareal.es

Королева Летиція, фото: instagram.com/casareal.es

Сьогодні вранці в парку Ель-Ретіро королева Летиція прибула на відкриття 84-го Мадридського книжкового ярмарку — однієї з найочікуваніших культурних подій весни. Королева, яка є великою любителькою читання, знову з’явилася на публіці в елегантному та вже практично літньому образі.

Вона одягла білу сукню в квітковий принт від Hugo Boss, яку носила раніше 2018 року.

(гортайте фото праворуч)

До сукні Летиція підібрала босоніжки на зручному квадратному підборі теж від Hugo Boss, одягла сережки-висячки та свою улюблену золоту каблучку Coreterno. Також королева роспустила волосся і зробила легкий денний макіяж.

Нагадаємо, вчора Летиція взяла участь у Національному фіналі наукових монологів.

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