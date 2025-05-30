У білій літній сукні та босоніжках на квадратних підборах: королева Летиція на книжковому ярмарку

Королева Летиція, фото: instagram.com/casareal.es

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Сьогодні вранці в парку Ель-Ретіро королева Летиція прибула на відкриття 84-го Мадридського книжкового ярмарку — однієї з найочікуваніших культурних подій весни. Королева, яка є великою любителькою читання, знову з’явилася на публіці в елегантному та вже практично літньому образі.

Вона одягла білу сукню в квітковий принт від Hugo Boss, яку носила раніше 2018 року.

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До сукні Летиція підібрала босоніжки на зручному квадратному підборі теж від Hugo Boss, одягла сережки-висячки та свою улюблену золоту каблучку Coreterno. Також королева роспустила волосся і зробила легкий денний макіяж.

Нагадаємо, вчора Летиція взяла участь у Національному фіналі наукових монологів.