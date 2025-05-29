У білій максісукні і босоніж: як принцеса Діана брала участь у батьківському забігу в школі

Принцеса Діана / © Getty Images

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Ми знайшли фото, яке було зроблено у червні 1989 року, коли принцеса Діана брала участь у забігу матерів під час спортивного дня у школі Уезербі, де навчався її старший син принц Вільям.

Одягнена того дня принцеса була в білу сукню-балахон, з чорним окантуванням на шиї та гумкою трохи нижче за талію. У забігу вона брала участь босоніж, як і багато інших матерів, але не всі.

Принцеса Діана / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як принцеса Діана передбачила, яке майбутнє чекає на її сина Вільяма і її передбачення справдилося.

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Принцеса Діана та принц Вільям / © Getty Images