У білій мереживній сукні: ніжний образ схудлої Тіффані Трамп на передвесільній вечірці

29-річна донька Дональда Трампа виходить заміж за ліванського мільярдера.
У суботу, 12 листопада, менша донька Дональда Трампа – 29-річна Тіффані Трамп – виходить заміж. Її обранцем став 25-річний мільярдер із Нігерії Майкл Буглос. Весілля відбудеться у розкішній резиденції Трампа Мар-а-Лаго у Флориді.
З цієї нагоди Тіф влаштувала передвесільну вечірку, на якій зібралися її рідні та друзі. На цю подію звичайно ж приїхала й Іванка Трамп. В Instagram вона опублікувала знімок із Тіффані і дружиною їхнього брата Еріка Трампа – Ларою Трамп.
"Повернувшись до Флориди, святкую зі своєю прекрасною, чудовою і доброю сестрою @tiffanytrump її весільну вечірку", - написала Іванка.
До весілля Тіффані старанно готується. Вона продемонструвала помітно схудлу фігуру у білій обтислій мереживній сукні з рукавами-ліхтариками. Аутфіт дівчина доповнила укладанням з локонами і макіяжем смокі айс.
Іванка була одягнена у білу сукню із блакитним квітковим принтом. Волосся вона зібрала у хвіст, зробила мейк із акцентом на очах і прикрасила вуха перлинними сережками.
Лара одягла схожу, як в Іванки, сукню – квітчату біло-блакитну.
Нагадаємо, Тіффані Трамп і Майкл Булос познайомилися на відпочинку на грецькому острові Міконос у 2018 році. Пропозицію руки та серця Майкл зробив Тіффані у січні минулого року.
Буглос — спадкоємець компанії Boulos Enterprises, яка спеціалізується на будівництві, продажі автомобілів та роздрібній торгівлі.
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