У білій мереживній сукні та масивних сережках: Кітті Спенсер на благодійному вечорі в Каннах

Кітті Спенсер / © Associated Press

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Британка позувала фотографам після прибуття на благодійний вечір amfAR Cinema Against AIDS у Hotel du Cap-Eden-Roc під час 78-го міжнародного Каннського кінофестивалю, який триває у Франції.

Кітті Спенсер / © Associated Press

Леді Кітті мала чудовий вигляд в білій максісукні з мережива, яку модель поєднувала зі світлими туфлями-човниками, масивними сережками-висячками з камінням, зробила вечірній макіяж і зібрала волосся в гладкий пучок. У аристократки був світлий манікюр і кілька каблучок.

Кітті Спенсер / © Associated Press

Також фотографи зазнімкувала Кітті Спенсер на червоній доріжці кінофестивалю. Знаменитість з’явилася там перед прем’єрою фільму La Venue De L’avenir і обрала для виходу фіолетову сукню від Dolce & Gabbana, усипану паєтками.

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Кітті Спенсер / © Getty Images