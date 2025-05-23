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У білій мереживній сукні та масивних сережках: Кітті Спенсер на благодійному вечорі в Каннах
Леді Кітті Спенсер завітала на благодійний захід під час 78-го Каннського кінофестивалю.
Британка позувала фотографам після прибуття на благодійний вечір amfAR Cinema Against AIDS у Hotel du Cap-Eden-Roc під час 78-го міжнародного Каннського кінофестивалю, який триває у Франції.
Леді Кітті мала чудовий вигляд в білій максісукні з мережива, яку модель поєднувала зі світлими туфлями-човниками, масивними сережками-висячками з камінням, зробила вечірній макіяж і зібрала волосся в гладкий пучок. У аристократки був світлий манікюр і кілька каблучок.
Також фотографи зазнімкувала Кітті Спенсер на червоній доріжці кінофестивалю. Знаменитість з’явилася там перед прем’єрою фільму La Venue De L’avenir і обрала для виходу фіолетову сукню від Dolce & Gabbana, усипану паєтками.