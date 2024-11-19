У білій мініспідниці та з сумкою Dior: Бріжит Макрон сфотографували в аеропорту

Перша леді Франції для перельоту обрала розкішний аутфіт.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон побували з офіційним візитом у Марокко. Макронів сфотографували в аеропорту, коли вони збиралися повертатися до Франції. Їх супроводжував прем’єр-міністр Марокко Азіз Аханнуш.
Перша леді мала чудовий і стильний вигляд. На ній було білосніжне вбрання, яке складалося з жакета з ґудзиками на одному боці і короткої спідниці, що підкреслила її стрункі ноги.
Образ Бріжит доповнила маленькою бежевою сумкою з білими ручками і срібною фурнітурою Lady Dior. Взута вона була у темно-бежеві гостроносі туфлі на шпильках. Перша леді зробила акуратне укладання і макіяж смокі-айс.
Еммануель був одягнений у чорний костюм, білу сорочку, чорну краватку, які скомбінував з чорними туфлями.
Нагадаємо, Бріжит Макрон на державну вечерю у Марокко одягла біле вбрання, розшите білим бісером, і білий кейп з камінням і бісером.
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