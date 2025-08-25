- Дата публікації
У білій мінісукні і з сережками-пусетами: прессекретарка Трампа на брифінгу у Вашингтоні
Керолайн Левітт у ніжному жіночному аутфіті вийшла до журналістів.
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у новому жіночному образі з’явилася на черговому брифінгу у Вашингтоні.
Вона постала у білій короткій сукні приталеного силуету і без рукавів, яку скомбінувала з бежевими замшевими туфлями.
Керолайн зробила укладання з локонами і ніжний макіяж, вуха вона прикрасила перлинними сережками-пусетами, а шию — делікатним ланцюжком із хрестиком із камінням.
Нагадаємо, раніше Керолайн Левітт вийшла до журналістів у костюмі перлинного кольору, який складався з приталеного жилета з коміром і короткої спідниці з невеликим розрізом.