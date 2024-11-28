У білій мінісукні й замшевих туфлях: який вигляд має старша донька першої леді Бріжит Макрон

Лоуренс Озьєр, як і її мати, любить носити короткі вбрання.

Старша донька Бріжит Макрон – 47-річна художниця Лоуренс Граффенштаден (відома як Лоуренс Озьєр Журден) – завітала до художньої галереї A2Z у Парижі. Там вона оглянула виставку "Nos Arts Nos Origines".

Для культурного виходу Лоуренс обрала білу коротку сукню з зигзаподібним подолом, яка чудово підкреслила її стрункі ноги. Зверху вона одягла коричневий замшевий жакет.

Лоуренс Озьєр / Фото: Getty Images

Аутфіт Озьєр доповнила бежевими колготами й замшевими коричневими туфлями. Вона зробила акуратну зачіску, закріпивши кілька пасом волосся ззаду, і макіяж, підкресливши очі чорним олівцем.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у шлюбі з колишнім чоловіком Андре Озьєром народила трьох дітей: сина Себастьяна, доньок Лоуренс і Тіфен.

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