У білій обтислій сукні і на шпильках: ефектна дружина прем’єр-міністра Канади на саміті Америк

У білій обтислій сукні і на шпильках: ефектна дружина прем’єр-міністра Канади на саміті Америк

Софі Грегуар Трюдо підкреслила струнку фігуру гарною сукнею.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо зі своєю дружиною Софі Грегуар Трюдо вчора, 8 червня, приїхали на саміт Америк у Лос-Анджелесі.

Софі Грегуар Трюдо і Джастін Трюдо / Фото: Associated Press

Їх зустрічало президентське подружжя – Джо і Джилл Байдени.

Софі Грегуар Трюдо і Джастін Трюдо / Фото: Associated Press

Софі Грегуар Трюдо і Джастін Трюдо / Фото: Associated Press

Софі Грегуар обрала для події ніжний образ. На ній була біла обтисла сукня з драпуванням, яка чудово сиділа на стрункій фігурі жінки.

Софі Грегуар Трюдо і Джастін Трюдо / Фото: Associated Press

Вбрання вона доповнила замшевими пудровими туфлями на шпильках і пудровим клатчем.

Софі зробила собі скромну зачіску, ніжний макіяж і прикрасила вуха елегантними золотими сережками.

А перша леді США Джилл Байден мала прекрасний вигляд в асиметричній сукні довжини міді з воланом, яку вона скомбінувала з перламутровими босоніжками на шпильках.

Софі Грегуар Трюдо, Джастін Трюдо, Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

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