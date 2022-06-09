У білій обтислій сукні і на шпильках: ефектна дружина прем’єр-міністра Канади на саміті Америк

Софі Грегуар Трюдо підкреслила струнку фігуру гарною сукнею.
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо зі своєю дружиною Софі Грегуар Трюдо вчора, 8 червня, приїхали на саміт Америк у Лос-Анджелесі.
Їх зустрічало президентське подружжя – Джо і Джилл Байдени.
Софі Грегуар обрала для події ніжний образ. На ній була біла обтисла сукня з драпуванням, яка чудово сиділа на стрункій фігурі жінки.
Вбрання вона доповнила замшевими пудровими туфлями на шпильках і пудровим клатчем.
Софі зробила собі скромну зачіску, ніжний макіяж і прикрасила вуха елегантними золотими сережками.
А перша леді США Джилл Байден мала прекрасний вигляд в асиметричній сукні довжини міді з воланом, яку вона скомбінувала з перламутровими босоніжками на шпильках.
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