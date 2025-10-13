- Дата публікації
У білій обтислій сукні та з сумкою Dior: Іванка Трамп з чоловіком і батьком прибула до Ізраїлю
Для поїздки донька президента обрала гарне білосніжне вбрання.
Іванка Трамп разом із чоловіком Джаредом Кушнером супроводжує свого батька-президента Дональда Трампа в робочій поїздці до Ізраїлю. В міжнародному аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві їх зустрів прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.
Після цього вони поїхали до Кнесету, парламенту Ізраїлю, де виступить Дональд Трамп.
Іванка, як завжди, мала гарний вигляд. Вона одягла білу сукню міді приталеного силуету, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Вбрання мало круглий виріз і широкий відворот, який накривав плечі.
Аутфіт вона доповнила чорними шкіряними туфлями-човниками і чорною сумкою Lady Dior. У неї було акуратне укладання, макіяж з акцентом на очах, бежевий манікюр, чорні сонцезахисні окуляри на обличчі та перлинні сережки у вухах.
