У білій обтислій сукні та з сумкою Dior: Іванка Трамп з чоловіком і батьком прибула до Ізраїлю

Іванка Трамп / © Getty Images

Іванка Трамп разом із чоловіком Джаредом Кушнером супроводжує свого батька-президента Дональда Трампа в робочій поїздці до Ізраїлю. В міжнародному аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві їх зустрів прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Після цього вони поїхали до Кнесету, парламенту Ізраїлю, де виступить Дональд Трамп.

Джаред Кушнер, Іванка і Дональд Трампи / © Getty Images

Іванка, як завжди, мала гарний вигляд. Вона одягла білу сукню міді приталеного силуету, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Вбрання мало круглий виріз і широкий відворот, який накривав плечі.

Іванка Трамп / © Associated Press

Аутфіт вона доповнила чорними шкіряними туфлями-човниками і чорною сумкою Lady Dior. У неї було акуратне укладання, макіяж з акцентом на очах, бежевий манікюр, чорні сонцезахисні окуляри на обличчі та перлинні сережки у вухах.

Іванка Трамп / © Associated Press

