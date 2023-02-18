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У білій сорочці і костюмі в смужку: новий діловий образ Олени Зеленської

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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Час на прочитання
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У білій сорочці і костюмі в смужку: новий діловий образ Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді України зустрілася з міністеркою закордонних справ Канади.

Олена Зеленська зустрілася з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі, яка з робочим візитом приїхала до України. Перша леді подякувала їй за підтримку: Канада надала Україні 1 млрд доларів США військової допомоги, канадські військові тренують українських.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вони також обговорили ідеї, які наші країни можуть разом втілити.

Світлини із зустрічі Олена опублікувала в Instagram.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"У Канаді, наприклад, створено окремий урядовий орган з питань психічного здоров’я. Працюють спеціальні центри депресії та центр передового досвіду з питань посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Це досвід, який точно знадобиться нам у створенні Всеукраїнської програми ментального здоров’я, покликаній відновити українців після шоку війни.

А ще нам дуже потрібні канадські напрацювання зі створення та адаптації робочих місць для людей з інвалідністю. Мусимо і хочемо надати найкращі можливості всім, хто пройшов поранення і травми", - написала перша леді.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вона також зазначила, що продовжується і культурна співпраця між країнами.

"Канада вже виділила Україні  4,8 млн канадських доларів для захисту культурної спадщини, яка регулярно страждає від російських обстрілів. Ми, своєю чергою, радо відкриваємо у бібліотеках Канади українські книжкові полички – проєкт із поширення за кордоном нашої літератури діє вже у 26 країнах", - додала Зеленська.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На зустрічі Олена з'явилася у білій сорочці і діловому чорному костюмі у білу смужку, який складався із двобортного жакета і прямих штанів.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді зробила акуратне укладання, ніжний макіяж і прикрасила вуха гарними сережками-кільцями.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська постала на діловій зустрічі у чорному твідовому жакеті, білій сорочці і з милою чорною стрічкою-бантом.

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Дата публікації
Перегляди
884
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