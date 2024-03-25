У білій сорочці і штанях-палацо: новий вихід Олени Зеленської

Перша леді України обрала для свого виходу аутфіт у класичних кольорах.

Олена Зеленська відвідала Центр захисту прав дитини у Києві, який відкрили рік тому з ініціативи президента України. Сюди повертаються діти з російської депортації, переміщення та окупованих територій.

Світлини звідти вона опублікувала в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Центр став символічними вхідними воротами у вільне життя – без обмежень, утисків, залякувань і шантажу. Місцем поновлення прав дітей в Україні, порушених ворожим свавіллям", – зазначила перша леді.

Там вона постала у діловому образі. На ній був чорний костюм, який складався з жакета і штанів-палацо, біла сорочка і чорні гостроносі туфлі.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

До жакета Олена прикріпила золоту брошку зі символікою своєї Фундації.

Зеленська доповнила лук акуратним укладанням із боковим проділом, макіяжем у ніжних відтінках і золотими сережками-пусетами.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська в елегантному білому жакеті і з цікавою чорною брошкою виступила на форумі.

Читайте також: