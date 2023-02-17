У білій сорочці і з милою стрічкою-бантом: Олена Зеленська на діловій зустрічі

Перша леді поєднала у своєму аутфіті класичні кольори.
Олена Зеленська зустрілася з директором Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) доктором Гансом Клюге і міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком.
Вони обговорили результати аудиту ресурсів системи надання послуг у сфері психічного здоров’я, проведеного в межах роботи над Всеукраїнською програмою ментального здоров’я.
Знімки зустрічі перша леді опублікувала в Instagram.
"Через російське вторгнення кожен п’ятий українець під загрозою розвитку певної форми психічного розладу. Цей тривожний висновок ґрунтується на оцінках ВООЗ @whoeurope. Українці на фронті й у тилу вже рік витримують шалені навантаження, зокрема й психологічні, адже війна атакує і нашу психіку", - написала Олена під фото.
Там Зеленська з'явилася у чорних штанях, чорному жакеті зі срібними ґудзиками і білій сорочці, яку прикрасила милою чорною стрічкою бантом на шиї.
Олена зібрала волосся позаду і зробила ніжний макіяж, у вухах у неї були лаконічні золоті сережки.
Нагадаємо, на інтерв'ю німецькому мовнику Олена Зеленська постала у діловому костюмі коричнево-бордового кольору і на високих підборах.
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