У білій сорочці і з улюбленою зачіскою: Юлія Тимошенко в ефірі політичного токшоу

Політикиня прийшла до студії політичної передачі у строгому аутфіті.

Юлія Тимошенко взяла участь у політичному токшоу. В ефірі вона з'явилася у діловому строгому образі у класичних кольорах, який складався з білої сорочки і чорної спідниці міді.

Аутфіт нардепка доповнила чорними капроновими колготами і чорними туфлями на шпильках.

Волосся Юлія Володимирівна зібрала в улюблену зачіску – низький хвіст з випущеними спереду пасмами. На обличчі був ніжний макіяж і оптичні окуляри у темній оправі.

Нагадаємо, днями пані Тимошенко з'явилася у стінах парламенту у чорній водолазці і білій спідниці. Образ вона доповнила браслетами на руці, лаконічними сережками та оптичними окулярами у чорній вишуканій оправі.

Юлія Тимошенко / УНІАН

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