У білій сорочці і з величезною сумкою: Меган Маркл заскочили папараці дорогою на базар

41-річна Меган Маркл одягла білу сорочку поверх сукні верблюжого кольору середньої довжини у поєднанні з об'ємною плетеною сумкою, чорними ляпанцями та сонцезахисними окулярами-авіаторами від Linda Farrow і вирушила разом зі своїм біглем на фермерський базар у Монтесіто. Він розташований за хвилинну від маєтку, де живе пара.

Не відомо, кадри були постановочними чи ні, адже Меган ніколи не ходить без охорони. Ролик опублікувало видання Daily Mail.

Герцогиня купила букет свіжих квітів, які потім сховала у велику сумку і зупинилася спробувати мед та побазікати з продавцем. Один із охоронців тримався від герцогині Сассекської на безпечній відстані і доглядав за її псом, поки вона була сконцентрована на покупках.

Раніше ми показували вам кадри, як Меган із сім'єю зазнімкували на параді до Дня Незалежності США. Вона була сфотографована зі своєю дочкою Лілібет.

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