У білій сорочці і жакеті цікавого крою: Юлія Тимошенко поповнила гардероб

Народна депутатка продемонструвала у парламенті гарну обновку.

Юлія Тимошенко сьогодні, 17 лютого, продемонструвала у стінах парламенту оновлений гардероб. Політикиня прийшла до Верховної Ради у білій сорочці з блискавкою, зверху якої одягла сірий жакет цікавого крою з чорними декоративними ґудзиками.

Юлія Тимошенко/Скрін відео

Юлія Володимирівна, як завжди, зробила свою улюблену останнім часом зачіску – низький хвіст з начосом, а також ніжний макіяж. Но обличчі у неї були оптичні окуляри у світлій оправі. Французький манікюр завершив діловий образ нардепки.

Юлія Тимошенко/Скрін відео

Юлія Тимошенко/Скрін відео

Днями у парламенті лідерка партії "Батьківщина" з'явилася у блакитному костюмі, який складався із жакету і спідниці-олівця, і чорній водолазці.

Юлія Тимошенко / УНІАН

Юлія Тимошенко / УНІАН

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