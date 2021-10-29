У білій сорочці із круглим коміром та стрічкою: діловий аутфіт Олени Зеленської

У білій сорочці із круглим коміром та стрічкою: діловий аутфіт Олени Зеленської

Перша леді України продемонструвала образ у класичних кольорах.

Олена Зеленська взяла участь у заході, на якому обговорювали приєднання українських та міжнародних компаній до проекту "Бізнес без бар’єрів".

В Instagram перша леді опублікувала світлини з заходу.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

"Бізнес – сфера, у якій головні гравці звикли конкурувати. Коли торік ми заснували спільноту "Бізнес без бар’єрів", ставили собі за мету руйнувати бар’єри не лише зовнішні, а й внутрішні.

Проєкт став місцем, вільним від конкуренції. Його філософія – просувати безбар’єрність, обмінюватися досвідом, надихати одне одного й створювати можливості. Я рада, що сьогодні наша спільнота мотивованого бізнесу стала більшою", - підписала фото Олена.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Перша леді цього дня продемонструвала діловий образ у класичних кольорах. На ній була біла сорочка із круглим коміром і чорною вузькою стрічкою, яка додала її аутфіту вишуканості. Зверху вона одягла строгий чорний жакет.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Лук пані Зеленська доповнила елегантною зачіскою із боковим проділом. На обличчі у неї була чорна маска, а у вухах – лаконічні сережки.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Минулого разу Олена продемонструвала образ в елегантному чорному пальті з чорним шкіряним поясом на талії. З-під пальта визирала трикотажна біла сукня довжини міді.

Олена Зеленська / Сайт президента України

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