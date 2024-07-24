У білій сорочці, синій спідниці та лаконічних човниках: принцеса Єлизавета відвідала випускний в Оксфорді

Старша дочка короля Філіпа та королеви Матильди бельгійських закінчила навчання в Оксфордському університеті.
Герцогиня Брабантська взяла участь у випускній церемонії Оксфордського університету в Шелдоніанському театрі в Оксфорді.
Таким чином, принцеса Єлизавета – майбутня королева Бельгії, офіційно завершує трирічний курс навчання на ступінь бакалавра історії та політики у Лінкольн-коледжі Оксфордського університету.
Принцеса з'явилася на урочистості у білій сорочці, темно-синій спідниці, яку доповнила чорними колготами та чорними замшевими туфлями на підборах, а в руках несла синій замшевий клатч. Волосся принцеси було розпущене, на шиї у неї виблискував золотий ланцюг, а у вухах були золоті сережки-кільця.
На випускний до неї приїхали її батьки – король Філіп та королева Матильда, а також молодші брати – принци Еммануель та Габріель та сестра принцеса Елеонора.
Нагадаємо, нещодавно принцеса Єлизавета разом із сім'єю відвідувала святкові заходи на честь Національного дня Бельгії.
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