У білій сорочці, синій спідниці та лаконічних човниках: принцеса Єлизавета відвідала випускний в Оксфорді

Старша дочка короля Філіпа та королеви Матильди бельгійських закінчила навчання в Оксфордському університеті.

Герцогиня Брабантська взяла участь у випускній церемонії Оксфордського університету в Шелдоніанському театрі в Оксфорді.

Таким чином, принцеса Єлизавета – майбутня королева Бельгії, офіційно завершує трирічний курс навчання на ступінь бакалавра історії та політики у Лінкольн-коледжі Оксфордського університету.

Принцеса Єлизавета та король Філіп / Фото: Getty Images

Принцеса з'явилася на урочистості у білій сорочці, темно-синій спідниці, яку доповнила чорними колготами та чорними замшевими туфлями на підборах, а в руках несла синій замшевий клатч. Волосся принцеси було розпущене, на шиї у неї виблискував золотий ланцюг, а у вухах були золоті сережки-кільця.

Принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

На випускний до неї приїхали її батьки – король Філіп та королева Матильда, а також молодші брати – принци Еммануель та Габріель та сестра принцеса Елеонора.

Принцеса Єлизавета зі своєю родиною — королем Філіпом, королевою Матильдою, братами та сестрою / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно принцеса Єлизавета разом із сім'єю відвідувала святкові заходи на честь Національного дня Бельгії.

Принцеса Єлизавета з братом принцом Еммануїлом та королевою Матильдою / Фото: Getty Images

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