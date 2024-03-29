У білій сорочці та чорному фраку: король Чарльз III з'явився на робочому заході

Поки його дружина королева Камілла була присутня на службі в Чистий четвер у Вустерському соборі, Чарльз III привітав послів Бурунді Епімені Бапфінду та Молдови Руслана Болбочана під час аудієнції у Букінгемському палаці.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Обидва чоловіки представили грамоти свого попередника і свої власні вірчі грамоти. Король мав гарний вигляд на зустрічі, усміхався, був бадьорим. Він одягнув чорний фрак, білу сорочку, жилет і сірі штани в смужку, а взутий був у чорні шкіряні туфлі.

Король Чарльз III та посол Молдови Руслан Болбочан / Фото: Associated Press

Король Чарльз III та посол Бурунді Епімені Бапфінда / Фото: Associated Press

Король, чий діагноз раку було публічно розкрито 5 лютого, продовжував займатися державними справами та офіційною документацією під час лікування, але за рекомендацією лікарів відступив від громадських обов'язків, через що й пропустив Королівську чисту службу, яка проходить щороку в четвер перед Великоднем. На великодній службі Чарльз буде присутнім разом із Каміллою, палац це вже прокоментував.

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