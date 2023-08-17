У білій сорочці та джинсах-кльошах: Олена Зеленська відвідала військових у Карпатах

Перша леді Олена Зеленська відвідала реабілітаційний центр для українських військових та їхніх родин у Карпатах.

До повномасштабного вторгнення тут планували лікувати гірські травми. З ініціативи приватного бізнесу та дружини президента центр перепрофілювався в реабілітаційний хаб з індивідуальними програмами для військовослужбовців. В основі формування програм – міжнародні доказові протоколи реабілітаційної практики.

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Нині реабілітацію за його методиками пройшли близько 600 захисників. Паралельно працює рекреація для військовослужбовців та їхніх родин, якою скористалися вже понад 2 тис. бійців.

Після обстеження кожен військовий отримує індивідуальну програму, яка дає змогу за максимально короткий строк досягти високих результатів. Саме це завдання – ефект за два тижні – згуртувало найкращих фахівців країни та стало основою для створення авторської методики "Кінезіоколо".

Олена Зеленська приїхала до центру у лаконічній білій сорочці і синіх джинсах-кльошах з чорним ремінцем на талії. Взута була в білі кросівки. Її волосся було розпущене та ідеально укладене, а у вухах сяяли золоті сережки.

"Побувавши тут, подякувала медикам, які рятують здоров’я та психіку бійців і їхніх близьких, і бійцям, які рятують усіх нас", – наголосила Олена Зеленська.

Відеороликом перша леді поділилася на своїй сторінці в Instagram, там же опублікувала і світлини.

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