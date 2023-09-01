У білій сорочці та джинсах: королева Ранія зробила фото з улюбленою невісткою

У своєму Instagram дружина короля Абдалли II поділилася фотографіями із сімейного обіду. Схоже, члени сім'ї зібралися разом, щоб привітати Ранію та відсвяткувати її день народження.

На фото королева зображена в білій бавовняній сорочці від бренду Off-White та синіх джинсах з високою посадкою від Khaite_ny, через плече у неї висить сумка кольору деніму від Phillip Lim. У Ранії гарне укладання та макіяж на обличчі.

Позувала Ранія також в обіймах зі своєю невісткою принцесою Раджвою, дружиною її старшого сина кронпринца Хусейна. Раджва з'явилася на обіді у бежевому комбінезоні від Zara, який доповнила широким ременем від Dior та сережками з камінням від Insignia Jewellery. Волосся принцеса зібрала у високий хвіст і зробила легкий макіяж.

"Дякую моїм щасливим зіркам за кожного з вас! Ваша Величносте, моя сім'я і всі чудові йорданці, ви змусили мене почуватися по-справжньому особливою", — написала королева Ранія після під фотографіями.

Королева Ранія та принцеса Раджва / Фото: Instagram королеви Ранії

Нагадаємо, днем раніше королева з'явилася на публічному заході в гарній вишиті сукні.

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