У білій сорочці та джинсах: розслаблену королеву Летицію заскочили з чоловіком біля ресторану

Королівське подружжя Іспанії зазнімкували під час відпустки.
Королева Летиція та король Філіп VI виходили з ресторану, коли їх зазнімкували місцеві фотографи. Пара повечеряла в ресторані La Lonja del Mar у Мадриді удвох.
Летиція була одягнена у вільну білу сорочку та прямі молочні джинси, взута у сандалії вершкового кольору The Trenza і через плече у неї висіла плетена сумка з вишитим орнаментом Deco Etxe. Королева мала розслаблений вигляд, її волосся було розпущене, у вухах виблискували золоті сережки-кільця невеликого розміру, а на обличчі був макіяж у звичних теплих відтінках. У руках Летиція тримала мобільний телефон та чорні сонцезахисні окуляри.
Король Філіпп VI одягнув сорочку кольору деніму і світло-сірі штани, а взув замшеві туфлі. Королівська пара помітила, що їх фотографують. Охорони з ними помічено не було, хоча, можливо, вона йшла десь позаду.
Нагадаємо, літню відпустку сім'я проводить у Пальма-де-Майорці, але, схоже, Летиція та Філіп повернулися на кілька днів до Мадрида.
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