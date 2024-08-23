У білій сорочці та джинсах: розслаблену королеву Летицію заскочили з чоловіком біля ресторану

Королева Летиція та король Філіп VI виходили з ресторану, коли їх зазнімкували місцеві фотографи. Пара повечеряла в ресторані La Lonja del Mar у Мадриді удвох.

Летиція була одягнена у вільну білу сорочку та прямі молочні джинси, взута у сандалії вершкового кольору The Trenza і через плече у неї висіла плетена сумка з вишитим орнаментом Deco Etxe. Королева мала розслаблений вигляд, її волосся було розпущене, у вухах виблискували золоті сережки-кільця невеликого розміру, а на обличчі був макіяж у звичних теплих відтінках. У руках Летиція тримала мобільний телефон та чорні сонцезахисні окуляри.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Король Філіпп VI одягнув сорочку кольору деніму і світло-сірі штани, а взув замшеві туфлі. Королівська пара помітила, що їх фотографують. Охорони з ними помічено не було, хоча, можливо, вона йшла десь позаду.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, літню відпустку сім'я проводить у Пальма-де-Майорці, але, схоже, Летиція та Філіп повернулися на кілька днів до Мадрида.

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