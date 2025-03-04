У білій сорочці та капелюсі: Меган Маркл з'явилася на обкладинці глянцю

Герцогиня Сасекська займається промокампанією свого нового шоу, яке 4 березня вийшло на Netflix.
Серіал Меган, який складається з 8 серій по сорок хвилин кожна, знято про спосіб життя герцогині Сассекської, тобто присвячено її пристрастям, таким як їжа, садівництво, якісний час із близькими та друзями, готування. Ймовірно, у новому інтерв'ю Меган розповість більше про проєкт.
На обкладинці глянцю дружина принца Гаррі з'явилася в білій сорочці і крислатому солом'яному капелюсі, яку притримувала рукою в кадрі. Її волосся зібране в низький хвіст, на обличчі виразний макіяж, а на губах ніжно-рожева помада.
Учора в день прем'єри серіалу Меган несподівано влаштувала сюрприз своїм шанувальникам, прилетівши до Нью-Йорка. У своєму Instagram герцогиня поділилася кадрами цієї теплої зустрічі з фанатами, які підтримують її ще з часів, коли Мег вела свій блог The Tig, який довелося закритий незадовго до оголошення про її заручини з принцом Гаррі 2017 року.
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