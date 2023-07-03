У білій сорочці та мінішортах: Меган Маркл із чоловіком Гаррі вийшла на прогулянку

Герцога та герцогиню Сассекських вперше заскочили папараці в Санта-Барбарі після новини про те, що пара офіційно покинула Фрогмор-котедж, подарований їм королевою Єлизаветою II.

Принца Гаррі та його дружину Меган сфотографували тримаючись за руки, коли вони залишали офісну будівлю в Санта-Барбарі. Перегляньте знімки, які опублікувало видання Daily Mail.

Для прогулянки герцогиня Сассекська обрала білу сорочку Anine Bing у поєднанні з коричневими льняними шортами від Reformation з високою талією. Свій літній образ Меган доповнила капелюхом Janessa Leone, ременем Lauren Ralph Lauren, босоніжками Hermes та браслетами Cartier.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Сасекські продовжать співпрацю з Netflix і вже готують новий фільм. Розмови про можливе припинення співпраці пари зі стримінговим гігантом почалися після того, як контракт герцогині зі Spotify на 20 мільйонів доларів, підписаний 2020 року, не було продовжено.

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